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В 3 квартале экономика еврозоны внезапно выросла на 12,7%

02.11.20 09:12 , РБК Украина
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Экономика стран еврозоны в третьем квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 12,7%. Во всех государствах-членах Европейского союза реальный ВВП с учетом сезонных колебаний вырос на 12,1%. Об этом сообщает Евростат.

По данным статистического ведомства, это был самый резкий рост, со времени начала публикации данных в 1995 году. Экономика восстановилась по сравнению со вторым кварталом 2020 года, когда ВВП снизился на 11,8% в зоне евро и на 11,4% в ЕС.

Самый высокий квартальный рост зафиксирован во Франции - 18,2%, Испании - 16,7 и Италии - 16,1%. Экономики этих стран показали самое большое падение в прошлом квартале.

Однако по сравнению с тем же кварталом прошлого года ВВП с поправкой на сезонные колебания снизился на 4,3% в зоне евро и на 3,9% в ЕС, что представляет собой частичное восстановление после -14,8% и -13,9% соответственно в предыдущем квартале.

Евростат отмечает, что предварительные оценки ВВП основаны на неполных данных, которые подлежат дальнейшему пересмотру.

Как сообщалось, экономика США показала беспрецедентные темпы роста в третьем квартале 2020 года, поскольку правительство выделило более 3 трлн долл. на помощь от пандемии, что способствовало росту потребительских расходов. Валовой внутренний продукт вырос на 33,1% в годовом исчислении.

Согласно прогнозу Еврокомиссии экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году.

МинПром

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