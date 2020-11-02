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Прибыль Крюковского вагоностроительного завода рухнула в 6 раз

02.11.20 08:35 , Бизнес Цензор
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ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ) в январе-сентябре 2020 года получило чистую прибыль в размере 129,07 млн грн, что в шесть раз меньше аналогичного показателя за девять месяцев 2019 года.

Согласно отчетности предприятия в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, за этот период завод снизил чистый доход в 2,3 раза – до 2,66 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

КВСЗ сократил валовую прибыль в 4,8 раза – до 240,2 млн грн, а прибыль от операционной деятельности уменьшилась в 7,2 раза – до 129,9 млн грн.

Как сообщалось, в январе-июне 2020 года завод получил 50,81 млн грн чистой прибыли – в 11 раз меньше, чем за тот же период 2019 года, чистый доход сократился на 59% – до 1,66 млрд грн.

Таким образом, по итогам июля-сентября завод получил 78,26 млн грн чистой прибыли – в 2,7 раза меньше, чем за тот же квартал минувшего года, а чистый доход упал более чем вдвое – до 987,11 млн грн.

В то же время в третьем квартале текущего года КВСЗ удалось улучшить показатели по сравнению со вторым кварталом, в котором было получено 24,5 млн грн убытка, а чистый доход составил 546 млн грн.

По данным отчета, в июле-сентябре КВСЗ реализовал 373 грузовых вагона (в том числе 240 минераловозов) и 18 пассажирских (произведенных для "Укрзализныци" еще в 2018 году – ИФ).

С учетом этого за январь-сентябрь 2020 года доход от реализации пассажирских вагонов вырос в 8,3 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 599,83 млн грн, а от реализации грузовых вагонов (основной продукции) сократился в 2,3 раза – до 2,47 млрд грн.

В структуре чистого дохода по географическим регионам за девять месяцев в 3,6 раза снизились продажи в Украине – до 1,13 млрд Грн, в 13,5 раза – в страны дальнего зарубежья – до 5,7 млн грн, а продажи в страны СНГ упали почти на треть - до 1,52 млрд грн.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны). Также выпускает региональные дизель-поезда, скоростные межрегиональные поезда локомотивной тяги, запасные части и тележки для грузовых вагонов.

Завод выпустил в прошлом году 5,28 тыс. грузовых вагонов – на 43,2% больше, чем годом ранее (3686 единиц), увеличил чистую прибыль (неконсолидированную) на 70% по сравнению с 2018 годом – до 828,87 млн грн, чистый доход вырос на 50,7% – до 8 млрд 310,5 млн грн.

МинПром

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