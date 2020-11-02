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В сентябре Укрнафта добыла меньше нефти и газа

02.11.20 08:52 , Бизнес Цензор
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В сентябре 2020 года ПАО "Укрнафта" добыло 119,7 тыс. тонн нефти и конденсата и 89,3 млн кубометров газа, что, соответственно, на 3,2% и 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют оперативные данные.

Среднесуточные показатели добычи углеводородов в сентябре составили 3,99 тыс. тонн нефти и конденсата и 2,98 млн кубометров газа, несколько снизившись по сравнению с показателями прошлого года.

"Основное внимание уделяется операционной эффективности при работе на существующем фонде скважин: перехода на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования. В сентябре "Укрнафта" завершила капитальный ремонт на 10 скважинах, провела 1 операцию по интенсификации добычи и вывела из бездействия 6 скважин", - сказано в сообщении.

МинПром

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