В сентябре Укрнафта добыла меньше нефти и газа В сентябре 2020 года ПАО "Укрнафта" добыло 119,7 тыс. тонн нефти и конденсата и 89,3 млн кубометров газа, что, соответственно, на 3,2% и 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, свидетельствуют оперативные данные.



Среднесуточные показатели добычи углеводородов в сентябре составили 3,99 тыс. тонн нефти и конденсата и 2,98 млн кубометров газа, несколько снизившись по сравнению с показателями прошлого года.



"Основное внимание уделяется операционной эффективности при работе на существующем фонде скважин: перехода на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования. В сентябре "Укрнафта" завершила капитальный ремонт на 10 скважинах, провела 1 операцию по интенсификации добычи и вывела из бездействия 6 скважин", - сказано в сообщении.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



