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Petrobras удалось резко снизить убытки и нарастить добычу

30.10.20 17:51 , Интерфакс-Украина
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Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) в третьем квартале получила чистый убыток в 236 млн долл. против прибыли 2,3 млрд долл. годом ранее, сообщила компания. Во втором квартале компания отразила в отчетности убыток в 9,7 млрд долл.

Убыток за девять месяцев 2020 года составил 10,4 млрд долл. против прибыли 8,2 млрд долл. в аналогичном периоде 2019 года.

Выручка от продаж за январь-сентябрь снизилась почти на 30%, до 39,8 млрд пдолл. о сравнению с тем же периодом прошлого года. В третьем квартале она выросла до 13,1 млрд долл. - это почти на 40% выше по сравнению со вторым кварталом, но на 32% ниже по сравнению с третьим кварталом 2019 года.

Чистый долг в июле-сентябре сократился на 7%, до 66,2 млрд долл. квартал к кварталу, и на 12% в годовом выражении.

Добыча углеводородов увеличилась на 5,4% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,95 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По сравнению с июлем-сентябрем 2019 года добыча выросла на 2,6%.

В третьем квартале Petrobras увеличила продажи топлива на 18% благодаря восстановлению экономики, коэффициент загрузки НПЗ компании вырос с 70% во втором квартале до 83% в третьем.

Продажи нефти и нефтепродуктов в отчетный период составили 1,7 млн б/с против 1,5 млн б/с во втором квартале. Экспорт увеличился до 983 тыс. б/с (688 тыс. б/с пришлось на нефть) против 961 тыс. б/с во втором квартале (на нефть пришлось 741 тыс. б/с).

МинПром

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