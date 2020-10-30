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Укргазвидобування решило купить труб на 93 млн грн

30.10.20 17:30 , ГМК Центр
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Крупнейшая государственная газодобывающая компания Украины "Укргазвидобування" (УГД) объявила в системе Prozorro.Публічні закупівлі тендер на закупку 2,1 тыс. т труб. Ожидаемая суммарная стоимость – 93,4 млн грн.

В частности, "Укргазвидобування" объявила тендер на закупку таких стальных изделий:

магистральные трубопроводы высокого давления (труба стальная бесшовная горячедеформированная из катаной или непрерывнолитой заготовки, API Spec 5L (46th Edition 2018) ст. Gr.B, PSL1, Ø12,75х0,33 inches – 1,38 тыс. т.

магистральные трубопроводы высокого давления (труба стальная бесшовная горячедеформированная из катаной или непрерывнолитой заготовки, API Spec 5L (46th Edition 2018) ст. Gr.B, PSL1, Ø12,75х0,375 inches – 0,713 тыс. т.

Аукцион назначен на 4 января. Срок подачи заявок – до 29 ноября. Поставки продукции, по условиям тендера, планируется завершить до конца августа 2021 года.

В подобном тендере, который состоялся в начале сентября, право на поставку УГД 0,9 тыс. т труб на 47,3 млн грн выиграло ООО "Завод стальных профилей" (ЗСП).

ЗСП занимается производством и реализацией прямошовных стальных труб диаметром 426-1420 мм и длиной до 12,0 м без поперечного шва и классом прочности стали с К-38 до К-55.

Ведущим производителем труб в Украине является международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания "Интерпайп".

Отметим, что дочерние компании "Нафтогаза" – "Укргазвидобування" и "Укрнафта" – потребляют около 50-60 тыс. т труб производства "Интерпайп" в год.

МинПром

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