Газпром запрашивал дополнительные мощности для транзита газа в Европу – Коболев Российский "Газпром" обращался к украинскому "Нафтогазу" с вопросом о дополнительных мощностях для транзита газа в Европу. Таким образом "Газпром" пытается подстраховаться из-за отсутствия прогресса в строительстве новых газопроводов, в частности из-за санкций США против "Северного потока – 2". Если проект не будет запущен, то компании придется бронировать дополнительные мощности на 2021 год



Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Reuters.



Он не стал уточнять, о каком объеме транспортных мощностей украинской ГТС идет речь, и на какой срок их запрашивал "Газпром".



Напомним, действующий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" предусматривает бронирование российской стороной мощностей на 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м в год. При этом "Газпром" использовал всего 81% мощностей по транзиту газа в Украине, которые забронировал на январь – сентябрь 2020 года.



Напомним, глава правления "Нафтогаза" А.Коболев заявил, что в 2020 году "Газпром" заплатит Украине около 2 млрд долл. за услуги по транспортировке топлива, несмотря на заметное снижение транзита.



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