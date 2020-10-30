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Газпром запрашивал дополнительные мощности для транзита газа в Европу – Коболев
Российский "Газпром" обращался к украинскому "Нафтогазу" с вопросом о дополнительных мощностях для транзита газа в Европу. Таким образом "Газпром" пытается подстраховаться из-за отсутствия прогресса в строительстве новых газопроводов, в частности из-за санкций США против "Северного потока – 2". Если проект не будет запущен, то компании придется бронировать дополнительные мощности на 2021 год
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