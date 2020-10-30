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Украине нужно ввести майские ограничения, чтобы сдержать эпидемию – эксперт

30.10.20 16:11 , Интерфакс-Украина
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Украина должна ввести карантинные ограничения, аналогичные введенным после первого послабления локдауна в начале мая, считает руководитель центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"На сегодня, чтобы сдерживать распространение заболевания до такой степени, чтобы наша больничная система могла этого выдержать и избежать коллапса, нужно ввести карантинные ограничения, которые можно сравнить с теми, которые были во время первого ослабления карантина в начала мая", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

П.Ковтонюк отметил: "Речь не идет о том, что перестанет расти заболеваемость и смертность - мы говорим только том, чтобы наша система больниц не попала в коллапс".

По его словам, подобные карантинные меры должны быть введены превентивно и они должны быть сильнее, чем то, что было летом этого года, намного сильнее, и они должны также быть сильнее, чем сейчас.

Кроме того, П.Ковтонюк отметил тенденцию к увеличению загрузки больниц. В частности, в настоящее время в зоне критической нагрузки уже каждая четвертая больница, тогда как на прошлой неделе это была каждая пятая больница.

"На прошлой неделе было 85 медучреждений, на этой неделе – 117. Зона критической нагрузки означает, что в любой момент эта больница просто перестанет принимать новых пациентов", - сказал он.

П.Ковтонюк привел данные, согласно которым в зоне перегрузки когда больница работает на износ и ей уже сложно принимать больных, находятся 87 больниц, в то время как неделей ранее – 53, в относительной зоне безопасности – 250 больниц, в то время как на прошлой неделе - 300.

"Несмотря на то что добавляются новые больницы, койки, ресурс этих медучреждений и коек ограничен. Тенденция к нагрузке больниц выглядит угрожающе", - резюмировал он.

В свою очередь, руководитель ключевых проектов KSE Юрий Ганиченко отметил, что KSE сохраняет прогноз смертности от COVID-19 на конец года на уровне 20 тыс. чел. и прогноз пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

"Мы ожидаем пиковую нагрузку на систему здравоохранение на первую половину ноября", - сказал он.

Ю.Ганиченко также подчеркнул, что из-за особенностей ретроспективного внесения в официальную статистику данных о выявленных случаях заболевания в настоящее время в Украине может быть еще около 8300 тыс. случаев заболевания, которые попадут в статистику в ближайшие две недели.

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