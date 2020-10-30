Гривна с начала года обвалилась на 20% Официальный обменный курс гривни к доллару на конец третьего квартала по сравнению с концом второго квартала 2020 года снизился на 6%. С начала года гривня девальвировала почти на 20%, говорится в инфляционном отчете Национального банка.



"Определяющим фактором, который вызвал девальвацию гривни в третьем квартале 2020 года, было ухудшение конъюнктуры на валютном рынке, обусловленное ростом спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ожиданий. Крупнейшими чистыми покупателями иностранной валюты в этот период были импортеры бытовых товаров и автотрейдеры, нерезиденты на рынке облигаций внутреннего госзайма и прямые иностранные инвесторы с целью репатриации дивидендов. Также выросли операции по покупке иностранной валюты на условиях форвард", - рассказали в НБУ.



В течение третьего квартала курс гривни к доллару ослаб в то время как большинство валют основных торговых партнеров Украины укрепились. Это привело к обесцениванию и номинального эффективного валютного курса, и реального эффективного курса.



МинПром







... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



