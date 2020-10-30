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Гривна с начала года обвалилась на 20%

30.10.20 15:28 , uaprom.info
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Официальный обменный курс гривни к доллару на конец третьего квартала по сравнению с концом второго квартала 2020 года снизился на 6%. С начала года гривня девальвировала почти на 20%, говорится в инфляционном отчете Национального банка.

"Определяющим фактором, который вызвал девальвацию гривни в третьем квартале 2020 года, было ухудшение конъюнктуры на валютном рынке, обусловленное ростом спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ожиданий. Крупнейшими чистыми покупателями иностранной валюты в этот период были импортеры бытовых товаров и автотрейдеры, нерезиденты на рынке облигаций внутреннего госзайма и прямые иностранные инвесторы с целью репатриации дивидендов. Также выросли операции по покупке иностранной валюты на условиях форвард", - рассказали в НБУ.

В течение третьего квартала курс гривни к доллару ослаб в то время как большинство валют основных торговых партнеров Украины укрепились. Это привело к обесцениванию и номинального эффективного валютного курса, и реального эффективного курса.

МинПром



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