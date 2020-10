First Quantum успешно нарастила выпуск меди Горнопромышленная компания First Quantum сообщила о прибыли в размере 64 млн долл. (0,09 долл.) по итогам третьего квартала. Операционный денежный поток составил у компании в отчетном периоде 452 млн долл. (0,66 долл. на акцию).



Цена реализации меди составила у компании по итогам квартала 2,64 долл. за фунт, на 6% больше, чем в таком же периоде годом ранее.



Производство меди First Quantum составило в отчетном периоде 211,396 тыс. т, на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2019 г., - благодаря рекордным объемам производства на рудниках Sentinel и Cobre Panama, который вернулся к штатному функционированию в третьем квартале.



Издержки (общие) составили 1,48 долл. на фунт добытой меди, на 0,38 долл. меньше, чем в таком же периоде 2019 г.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...