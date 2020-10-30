Отсутствие изменений в ГОЗ вызовет кризис в Укроборонпроме - гендиректор Часть предприятий госконцерна "Укроборонпром" окажется под угрозой выживания из-за отсутствия изменений в Государственный оборонный заказ (ГОЗ) и получения госгарантий, а ракетные комплексы "Нептун" до сих пор не заказаны для армии. Как передает Укринформ, об этом заявил и.о. гендиректора Укроборонпрома Игорь Фоменко в интервью изданию "Оборонно-промышленный курьер".



"Хотелось бы улучшить взаимодействие с Минобороны и Генштабом ВСУ в части преодоления бюрократических препятствий. К сожалению, завершается октябрь, а мы до сих пор не имеем изменений в гособоронзаказ. Это нас очень беспокоит, ведь здесь есть проблема и на получение госгарантий. С ноября определенное количество предприятий может оказаться под угрозой выживания", - заявил И.Фоменко.



Он напомнил, что ГОЗ-2020 был принят в апреле этого года, а контракты начали заключать соответственно в мае - таким образом, пять месяцев были потеряны. В то же время для Укроборонпрома критически важно иметь четкие представления об объемах заказов Минобороны и подготовленные к заключению контракты до конца года.



По словам И.Фоменко, представители концерна также хотели бы участвовать в подготовке ГОЗа, поскольку есть много нюансов организации производств, которые военное ведомство может не принять во внимание.



"Ситуация с заказом для ВСУ ракетных комплексов РК-360 МЦ "Нептун" является показательной. В настоящее время контракта нет, хотя мы слышали желание заказать один дивизион "Нептунов", а сам ракетный комплекс принят на вооружение. Есть и другой блок вопросов - разработки и создания новой военной техники, открытие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Без четких позиций Генштаба и Минобороны, без намерения заказать такую ​​технику, без инвестиций военного ведомства мы не можем реализовывать такие работы", - отметил глава концерна, добавив, что, к сожалению, проблема с ГОЗом существует, и она пока не решена.



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