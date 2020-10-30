Убыток Энергоатома за 9 месяцев превысил 5,3 млрд грн "НАЭК "Энергоатом" в январе-сентябре 2020 года получило чистый убыток в размере 5,32 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в 4,25 млрд грн.



Согласно квартальной отчетности "Энергоатома", чистый доход компании за этот период увеличился на 4,7% (на 1,64 млрд грн) – до 36,42 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Валовой убыток компании за отчетный период составил 3,34 млрд грн против 8,32 млрд грн валовой прибыли за девять месяцев 2019 года



Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 2,65 млрд грн против 1,11 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.



Напомним, "Энергоатом" в 2019 года сократил чистую прибыль на 18,5% (на 858,19 млн грн) по сравнению с 2018 годом – до 3,77 млрд грн. Чистый доход предприятия увеличился на 10,9% – до 48,85 млрд грн, валовая прибыль – на 23,8%, до 11,57 млрд грн.



"Энергоатом" в 2019 году сократил производство электроэнергии на 1,65%, по сравнению с 2018 годом, – до 83,23 млрд кВт-ч.



"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.



НАЭК также эксплуатирует Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и построенную на нижнем водохранилище ГАЭС Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.



МинПром



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