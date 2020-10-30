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Казна потеряла более 1 млрд долл. из-за оттока иностранных туристов

30.10.20 14:37 , Экономическая правда
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За 9 месяцев 2020 года иностранные туристы потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года.

Такие предварительные данные привел Национальный банк Украины в ответ на запрос Экономической правды.

Всего за 3 квартала 2020 года иностранцы привезли в Украину только 244 млн долл. Для сравнения, за весь 2019 иностранные туристы потратили в Украине 1,62 млрд долл.

Из-за карантина и закрытых границ существенно упали и расходы украинцев на путешествия за границу. За 9 месяцев 2020 года этот показатель составил 3,259 млрд долл. - в 2,2 раза меньше, чем за 9 месяцев 2019 года. При этом, большую часть этой суммы пока составляют расходы украинских заробитчан за рубежом.

"Обращаем внимание на то, что по методологии платежного баланса импорт статье "Путешествия" включает расходы краткосрочных мигрантов (лиц, работающих за границей менее года) в странах пребывания.

В связи с началом пандемии, введением карантина и закрытием границ доля таких расходов в общем объеме импорта по статье "Путешествия" выросла до 57% в целом за 9 месяцев 2020 (во II квартале - 86%) по сравнению с 36% в соответствующем периоде 2019", - добавили в Нацбанке.

МинПром



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