Канада, Норвегия и Литва считают Украину ненадежной для инвестиций из-за кризиса с ВИЭ Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов.



Об этом они заявили в ходе дискуссии Energy Freedom, которая посвящена вопросу долгов и дальнейших инвестиций в сектор возобновляемой энергетики Украины (ВИЭ).



"Мы видим, что Украина считает прямые иностранные инвестиции очень важными. В то же время мы видим плохое отношение к инвестициям в ВИЭ. Действия правительства можно интерпретировать как высказывание "мы будем уважать контракты, которые мы подписали, когда это удобно для нас, но, когда это не удобно для нас, мы не будем". Это имеет огромные последствия", - сказал советник по вопросам торговли, торгового представительства Канады Адам Барболе.



По его словам, жестокое обращение с инвесторами ВИЭ будет сигналом для инвесторов в другие сектора экономики.



"Когда инвестор смотрит на новую страну как на новую инвестицию, он не ограничивается конкретным сектором, он смотрит на общий инвестиционный климат, и их беспокоит очень четкий сигнал, который правительство посылает в отношении возобновляемых источников энергии всему инвестиционному сообществу", - сказал А.Барболе.



В свою очередь, Лаура Пусинскайте, атташе по вопросам энергетики Посольства Литвы в Украине сообщила о глубокой обеспокоенности ситуацией в секторе ВИЭ Украины, поскольку существующие инвесторы чувствуют себя обманутыми, а новые инвесторы остановили все операции по вложениям.



"Будет печально, если правительство Украины продолжит невыполнение взятых на себя обязательств, а в таком случае наверняка будет много судебных исков в арбитражах. Зеленые инвесторы будут активными распространителями негативных взглядов на инвестиционный климат Украины среди иностранцев. Это негативно повлияет на будущие инвестиции не только в зеленую энергию, но и во все другие области", - сказала Л.Пусинскайте.



При этом Александра Вацко, заместитель главы миссии Посольства Норвегии в Украине сообщила, что инвесторов беспокоит текущее состояние дел в "зеленой" энергетики Украины и то, что они видят невыполнение "зеленого" меморандума Кабмином.



"Инвесторы смотрят на предсказуемость, а предсказуемости в Украине нет. Норвежские инвесторы вложили около 20% всех прямых инвестиций в Украину в 2019 году, и в следующем году этого точно не будет. Мы надеемся, что Украина вернет доверие инвесторов, потому что мы видим, что этого не хватает", - заявил А.Вацко.



Напомним, задолженность Украины по выплатам за электроэнергию из возобновляемых источников за первые 7 месяцев года составляла 22,4 млрд грн. С сентября выполнение оплат продолжило нарушаться. За сентябрь уровень оплат составил - 60,5%, за 20 дней октября - 7,6%.



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