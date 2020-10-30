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Автогаз на заправках продолжает дорожать

30.10.20 14:01
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Розничные сети с 23 по 30 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95". Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 29-30 коп./л, до 12,18–12,20 грн/л, пишет enkorr.

Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Черниговской, Закарпатской и Черкасской облатсях, где группа увеличила цены на 50 коп./л. В остальных регионах продукт подорожал на 10–40 коп./л.

SOCAR, ОККО и WOG в среднем повысила цены на 30 коп./л, до 13,48-13,49 грн/л. На столько же цены выросли на станциях "Автотранс" (12,98 грн/л) и BVS (12,59 грн/л). На станциях "БРСМ-Нафта" автогаз подорожал на 11 коп./л, до 12,74 грн/л, а на KLO ресурс прибавил 9 коп/л (13,08 грн/л).

UPG повысила цены на 10 коп./л, до 12,75 грн/л. Chipo за неделю подняла цены на 18 коп./л (12,46 грн/л).

Такие сети как AMIC, Shell, "Параллель", "Авантаж 7", ZOG, "Ф Татнефть-АЗС-Украина", "Укргаздобыча", Marshal, Mango, Motto и SUN OIL повысили цены на 10–35 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 30 октября составила 12,72 грн/л (+18 коп./л к 23 октября).

МинПром

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