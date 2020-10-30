Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Азовсталь провела капитальный ремонт оборудования в кислородном цехе

30.10.20 13:39 , МариупольСити
печать
размер текста:

В кислородном цехе меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест завершился ремонт двух агрегатов – воздушного компрессора ЭК 1500 №8 и воздухоразделительной установки ВРУ-60 станции №1. Инвестиции в капитальный ремонт оборудования составили 12,6 млн грн.

Во время капитального ремонта промышленных агрегатов в кислородном цехе меткомбината "Азовсталь" были восстановлены проектные параметры оборудования. Так, на воздухоразделительной установке ВРУ-60 первой станции выполнили ремонт механического оборудования, бустер-компрессора, запорной и регулирующей арматуры. Очистили теплообменное оборудование и водяные фильтры, заменили дренажный трубопровод.

Еще один важный капитальный ремонт в подразделении проводился на воздушном компрессоре ЭК 1500 № 8. Здесь установили новое теплообменное оборудование и трубопроводов охлаждающей воды и отремонтировали электродвигатель агрегата.

Генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили отметил: "Плановая ревизия оборудования позволяет избежать простоя подразделений комбината, а следовательно, и задержек в выполнении заказов. А это залог нашей стабильной работы и конкурентоспособности предприятия".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:52
Отсутствие изменений в ГОЗ вызовет кризис в Укроборонпроме - гендиректор
14:37
Казна потеряла более 1 млрд долл. из-за оттока иностранных туристов
14:29
Убыток Энергоатома за 9 месяцев превысил 5,3 млрд грн
14:21
Канада, Норвегия и Литва считают Украину ненадежной для инвестиций из-за кризиса с ВИЭ
14:01
Автогаз на заправках продолжает дорожать
13:58
США оставили в силе пошлины на белорусскую арматуру и катанку
13:22
Vale восстанавливает объемы добычи железной руды
13:05
Fortescue отгрузила 44,3 млн тонн руды
12:49
Как правильно обновить грузовой ж/д парк в Украине - мнение
12:48
За 9 месяцев Украина погасила долг по внешним обязательствам более чем на 5,5 млрд долл.
12:32
Вьетнамская Hoa Phat полностью запустила производство на новом заводе
12:20
Украинским железным дорогам необходимо обновление не вагонного парка, а локомотивного
12:12
Хозсуд открыл производство о банкротстве компании Уголь Украины
11:58
Vale продала первую партию руды, используя блокчейн
11:40
Расследование об аварии на ТЭЦ Норникеля опять перенесли
11:28
Сегодня у промышленников нет денег на покупку новых вагонов
11:21
Exxon Mobil уволит почти 2 тыс. сотрудников в США
11:06
За более чем год ОПЗ произвел 1 млн тонн удобрений
10:47
Nucor начала выпускать окрашенный прокат
10:38
НБУ прогнозирует спад экономики на уровне в 6%
29.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!