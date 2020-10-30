Азовсталь провела капитальный ремонт оборудования в кислородном цехе В кислородном цехе меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест завершился ремонт двух агрегатов – воздушного компрессора ЭК 1500 №8 и воздухоразделительной установки ВРУ-60 станции №1. Инвестиции в капитальный ремонт оборудования составили 12,6 млн грн.



Во время капитального ремонта промышленных агрегатов в кислородном цехе меткомбината "Азовсталь" были восстановлены проектные параметры оборудования. Так, на воздухоразделительной установке ВРУ-60 первой станции выполнили ремонт механического оборудования, бустер-компрессора, запорной и регулирующей арматуры. Очистили теплообменное оборудование и водяные фильтры, заменили дренажный трубопровод.



Еще один важный капитальный ремонт в подразделении проводился на воздушном компрессоре ЭК 1500 № 8. Здесь установили новое теплообменное оборудование и трубопроводов охлаждающей воды и отремонтировали электродвигатель агрегата.



Генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Энвер Цкитишвили отметил: "Плановая ревизия оборудования позволяет избежать простоя подразделений комбината, а следовательно, и задержек в выполнении заказов. А это залог нашей стабильной работы и конкурентоспособности предприятия".



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