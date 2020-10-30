Fortescue отгрузила 44,3 млн тонн руды

Австралийская горнодобывающая компания Fortescue Metals Group в первом квартале 2021 финансового года увеличила отгрузку железной руды на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 44,3 млн т. Об этом свидетельствуют итоги производства, опубликованные на сайте предприятия.
В июле-сентябре Fortescue увеличила добычу железной руды на 15% по сравнению с первым кварталом 2020 финансового года – до 58,4 млн т.
"Fortescue в первом квартале 2021 финансового года показала хороший старт по всем ключевым показателям безопасности, производства и стоимости. Высокий спрос со стороны потребителей способствовал улучшению выручки. Учитывая хороший результат в первом квартале, у нас есть все шансы в 2021 финансовом году выполнить прогнозы, реализовать стратегию роста и обеспечить прибыль", – подчеркнула генеральный директор Fortescue Элизабет Гайнс.
Напомним, что Fortescue в 2020 финансовом году установила рекорд по отгрузке железной руды – 178,2 млн т сырья.
В 2021 финансовом году горнодобывающий гигант планирует отгрузить до 180 млн железной руды.
Fortescue Metal Groups − крупнейший производитель железной руды в мире. Компания ежегодно добывает около 170 млн т железной руды, большую часть которой она продает в Китай.