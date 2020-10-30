Fortescue отгрузила 44,3 млн тонн руды Австралийская горнодобывающая компания Fortescue Metals Group в первом квартале 2021 финансового года увеличила отгрузку железной руды на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – до 44,3 млн т. Об этом свидетельствуют итоги производства, опубликованные на сайте предприятия.



В июле-сентябре Fortescue увеличила добычу железной руды на 15% по сравнению с первым кварталом 2020 финансового года – до 58,4 млн т.



"Fortescue в первом квартале 2021 финансового года показала хороший старт по всем ключевым показателям безопасности, производства и стоимости. Высокий спрос со стороны потребителей способствовал улучшению выручки. Учитывая хороший результат в первом квартале, у нас есть все шансы в 2021 финансовом году выполнить прогнозы, реализовать стратегию роста и обеспечить прибыль", – подчеркнула генеральный директор Fortescue Элизабет Гайнс.



Напомним, что Fortescue в 2020 финансовом году установила рекорд по отгрузке железной руды – 178,2 млн т сырья.



В 2021 финансовом году горнодобывающий гигант планирует отгрузить до 180 млн железной руды.



Fortescue Metal Groups − крупнейший производитель железной руды в мире. Компания ежегодно добывает около 170 млн т железной руды, большую часть которой она продает в Китай.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



