За 9 месяцев Украина погасила долг по внешним обязательствам более чем на 5,5 млрд долл. За январь-сентябрь 2020 года по внешним обязательствам с учетом процентных платежей правительством было выплачено более 5,5 млрд долл., говорится в инфляционном отчете Национального банка.



"С завершением третьего квартала 2020 года Украина успешно прошла пик выплат по обязательствам государственного сектора. Так, за январь - сентябрь 2020 года по внешним обязательствам с учетом процентных платежей правительством было выплачено более $5,5 млрд, из них $3,1 млрд - в третьем квартале. Успешному прохождению пиковых выплат 2020 года способствовало сотрудничество с международными финансовыми организациями, благодаря чему Украина в январе - сентябре получила около 3 млрд долл. официального финансирования", - рассказали в Нацбанке.



В НБУ отметили, что правительство дважды удачно выходило на рынки еврооблигаций. Благодаря этому международные резервы по состоянию на конец июня достигли самого высокого за последние восемь лет уровня. Хотя они снизились после значительного объема плановых погашений в течение третьего квартала, в Нацбанке считают внешнюю позицию Украины устойчивой.



"Несмотря на то что пиковые выплаты остались позади, долговая нагрузка остается высокой. Так, выплаты правительства по внешним обязательствам в 2021 году превысят 5 млрд долл., что вместе с заложенным значительным дефицитом бюджета потребует значительного финансирования, в том числе внешнего. Дальнейшее сотрудничество с международными партнерами обеспечит низкую стоимость новых привлечений, стабильный доступ на мировые финансовые рынки, даже в условиях несклонности инвесторов к риску, что будет снижать потенциальные риски для макрофинансовой стабильности", - заявили в Нацбанке.



На 1 октября международные резервы Украины составляли 26,5 млрд долл. В сентябре они уменьшились на 2,5 млрд долл., или на 8,7% из-за пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.



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