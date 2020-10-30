Украинским железным дорогам необходимо обновление не вагонного парка, а локомотивного Сегодня в первую очередь украинским железным дорогам необходимо обновление не вагонного парка, а локомотивного. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.



Он обратил внимание на то, что сегодня 95% работающих на украинских железных дорогах локомотивов нуждаются в капитальном ремонте.



"Что касается необходимости ремонта самих вагонов, то здесь есть своя специфика. Оказывается, что пригодность ж/д вагона определяется не сроком, а условиями его эксплуатации и техобслуживания. То есть, 30-летний вагон вполне может быть функциональнее 10-летнего, который эксплуатировался с нарушениями всех возможных норм", - подчеркнул Д.Шпенов.



Комментируя намерение Министерства инфраструктуры ограничить срок службы ж/д вагонов, нардеп отметил, что произвести необходимое количество вагонов на замену списанным украинским заводам при нынешних мощностях удастся не за год и даже не за два.



"Возникнет искусственный дефицит вагонов и, как следствие, - вырастут тарифы на перевозки. Перевозка грузов подорожает и потянет за собой рост цен смежных отраслей, раскручивая инфляцию", - сказал он.



"Выводы очень простые: обновлять грузовые ж/д вагоны, конечно, нужно. Но это не такая актуальная проблема, как необходимость отремонтировать 95% локомотивов. Чем отдавать миллиарды гривен за границу, лучше переоборудовать украинские заводы, приспособив их под сложный и дорогостоящий ремонт локомотивов. Что же касается вагонов, - лучше провести дополнительные консультации з бизнесом. В любом случае, обновление вагонного парка должно быть плавным и опираться на реальное техническое состояние вагонного парка и возможности предприятий", - уверен Д.Шпенов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



