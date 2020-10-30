Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинским железным дорогам необходимо обновление не вагонного парка, а локомотивного

30.10.20 12:20
печать
размер текста:

Сегодня в первую очередь украинским железным дорогам необходимо обновление не вагонного парка, а локомотивного. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Он обратил внимание на то, что сегодня 95% работающих на украинских железных дорогах локомотивов нуждаются в капитальном ремонте.

"Что касается необходимости ремонта самих вагонов, то здесь есть своя специфика. Оказывается, что пригодность ж/д вагона определяется не сроком, а условиями его эксплуатации и техобслуживания. То есть, 30-летний вагон вполне может быть функциональнее 10-летнего, который эксплуатировался с нарушениями всех возможных норм", - подчеркнул Д.Шпенов.

Комментируя намерение Министерства инфраструктуры ограничить срок службы ж/д вагонов, нардеп отметил, что произвести необходимое количество вагонов на замену списанным украинским заводам при нынешних мощностях удастся не за год и даже не за два.

"Возникнет искусственный дефицит вагонов и, как следствие, - вырастут тарифы на перевозки. Перевозка грузов подорожает и потянет за собой рост цен смежных отраслей, раскручивая инфляцию", - сказал он.

"Выводы очень простые: обновлять грузовые ж/д вагоны, конечно, нужно. Но это не такая актуальная проблема, как необходимость отремонтировать 95% локомотивов. Чем отдавать миллиарды гривен за границу, лучше переоборудовать украинские заводы, приспособив их под сложный и дорогостоящий ремонт локомотивов. Что же касается вагонов, - лучше провести дополнительные консультации з бизнесом. В любом случае, обновление вагонного парка должно быть плавным и опираться на реальное техническое состояние вагонного парка и возможности предприятий", - уверен Д.Шпенов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:22
Vale восстанавливает объемы добычи железной руды
13:05
Fortescue отгрузила 44,3 млн тонн руды
12:49
Как правильно обновить грузовой ж/д парк в Украине - мнение
12:48
За 9 месяцев Украина погасила долг по внешним обязательствам более чем на 5,5 млрд долл.
12:32
Вьетнамская Hoa Phat полностью запустила производство на новом заводе
12:12
Хозсуд открыл производство о банкротстве компании Уголь Украины
11:58
Vale продала первую партию руды, используя блокчейн
11:40
Расследование об аварии на ТЭЦ Норникеля опять перенесли
11:28
Сегодня у промышленников нет денег на покупку новых вагонов
11:21
Exxon Mobil уволит почти 2 тыс. сотрудников в США
11:06
За более чем год ОПЗ произвел 1 млн тонн удобрений
10:47
Nucor начала выпускать окрашенный прокат
10:38
НБУ прогнозирует спад экономики на уровне в 6%
10:29
Сбербанку не удалось отсудить у Фирташа черкасский Азот
10:12
Производство глинозема в мире осталось стабильным
09:59
В Украине зафиксировано 8,3 тысячи заболевших COVID-19 за сутки
09:37
Китай увеличит потребление нержавейки по итогам года
09:27
Evraz в январе-сентябре снизил выплавку стали и продажи
08:58
Япония сокращает экспорт стали
08:04
Зеленский пошел войной на КСУ
29.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!