Хозсуд открыл производство о банкротстве компании Уголь Украины Хозсуд Киева открыл производство по делу о банкротстве Государственной акционерной компании "Уголь Украины". Согласно судебным материалам, инициатор этой процедуры - Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве, пишет Finbalance.



По данным госреестра, кроме Государственной акционерной компании "Уголь Украины" (ЕГРПОУ 30186047), существует еще Государственное предприятие "Уголь Украины" (ЕГРПОУ 32709929).



В 2018 году Верховный Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы Государственного предприятия "Уголь Украины", "Ощадбанку", "ДТЭК Западэнерго" и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного хозсуда и постановление Хозяйственного суда Киева от, которыми по ходатайству Альфа-Банка было закрыто производство по делу о банкротстве "Уголь Украины".



В рамках этого дела Хозсуд Киева постановлением от 08.08.2016 утвердил реестр требований кредиторов Государственного предприятия "Уголь Украины" на общую сумму 6,2 млрд грн., включив в него в т.ч. требования:



- четвертая очередь "Альфа-Банка" - на 588,9 млн грн; "Проминвестбанка" – 173,5 млн грн; "Ощадбанка" – 593,4 млн грн; "Сбербанка" – 1,2 млрд грн;



- шестая очередь "Альфа-Банка" – 52,8 млн грн; "Проминвестбанка" – 312,96 млн грн; "Ощадбанка" – 29,5 млн грн; "Сбербанка" – 433,6 млн грн.



Также тогда было признано требования кредиторов, обеспеченные залогом имущества должника: "Проминвестбанка" - на 456,4 млн грн, "Укрэксимбанка" – 1,83 млрд грн.



Согласно материалам Хозсуда Киева, "Проминвестбанк" пытался взыскать с "Уголь Украины" 394 млн грн.



08.01.2019 Хозсуд Киева удовлетворил заявление "Укрэксимбанка" и возобновил срок для предъявления к исполнению приказа суда от 13.07.2015, который был издан во исполнение решения этого суда от 16.06.2015 о взыскании с госпредприятия "Уголь Украины" в пользу "Укрэксимбанка" 1,36 млрд грн задолженности.



24.04.2019 Хозсуд Киева удовлетворил иск "Ощадбанка" к госпредприятия "Уголь Украины" и взыскал с ответчика в пользу истца 106,6 млн грн задолженности по договору кредитной линии от 2011 года.



09.04.2019 Хозсуд Киева удовлетворил два иска "Ощадбанка" к госпредприятия "Уголь Украины" - о взыскании 102 млн грн и 99,5 млн грн по договорам кредитной линии от 2011 года.



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