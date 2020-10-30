Сегодня у промышленников нет денег на покупку новых вагонов По итогам первого полугодия убытки промышленных предприятий превысили 40 млрд грн, а значит у бизнеса сегодня нет денег на покупку новых вагонов. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



Комментируя намерение Министерства инфраструктуры об ограничении срока ж/д вагонов, М.Магомедов обратил внимание на необходимость учитывать, как, то или иное решение регулирующего органа скажется на рынке и смежных отраслях.



"Эксперты ОП "Укрметаллургпром" подсчитали, что, если инициатива Мининфраструктуры будет реализована, украинскому бизнесу придется закупить около 12 тыс новых вагонов. Теперь посмотрите, что сейчас происходит в промышленности. По итогам первого полугодия убытки промпредприятий превысили 40 млрд грн. Откуда, скажите пожалуйста, убыточному бизнесу взять миллиарды гривен на новые ж/д вагоны? Ведь гораздо важнее сегодня имеющиеся финансовые ресурсы направить на модернизацию производства и повышение зарплат, чтобы удержать лучших специалистов", - уверен он.



М.Магомедов также обратил внимание на тот факт, что эти вагоны еще нужно произвести. "Украинским производителям для этого нужно несколько лет. Все это время на рынке будет дефицит, который, как известно, выгоден монополистам. В нашем случае это "Укрзализныця", которая, скорее всего, повысит тарифы на перевозки. Бизнес вынужден будет компенсировать рост стоимости перевозки грузов за счет повышения цен. А это не что иное, как раскручивание инфляции", - отметил нардеп.



"Что же получается в итоге? Выгода для отечественного производителя, которого пытается защитить Министерство, весьма теоретическая и растянутая во времени. А вот убытки для бизнеса (грузоотправителей) выглядят очень реальными, как, впрочем, и негативные последствия для всей экономики. Проект решения Мининфраструктуры нуждается в серьезной доработке. Самый простой способ сделать это – провести консультации со всеми сторонами, в первую очередь – с промышленниками", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



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