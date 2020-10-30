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За более чем год ОПЗ произвел 1 млн тонн удобрений

30.10.20 11:06 , Бизнес Цензор
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Компания "Агро Газ Трейдинг" (АГТ), которая с лета 2019 года является поставщиком газа на Одесский припортовый завод (ОПЗ) по давальческому договору, сообщает, что ОПЗ за указанный период времени произвел 1 млн тонн карбамида, который пользуется спросом в различных регионах мира. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АГТ.

"Партнерские прозрачные отношения, установленные между ОПЗ и "Агро Газ Трейдинг", стали залогом установления производственных рекордов заводом.  Высококачественная продукция ОПЗ пользуется спросом в различных уголках мира, включая страны Евросоюза, Северной Америки, Ближнего Востока, Азии и Африки. Валютные поступления от экспорта продукции ОПЗ делают свой вклад в стабилизацию платежного платежного баланса страны и увеличения налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - сказано в сообщении АГТ.

В августе 2020 года ОПЗ и АГТ продлили договор на поставки давальческого сырья. Таким образом сроком окончания контракта является конец 2020 года.

По словам партнера АГТ Владимира Колота, Одесский припортовый завод благодаря сотрудничеству с "Агро Газ Трейдинг" устанавливает рекорды по производству и экспорту продукции, заработная плата сотрудников завода выплачивается в полном объеме и постепенно повышается, а также найден механизм по погашению долгов ОПЗ.

ОПЗ входит в список объектов большой приватизации.

МинПром

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