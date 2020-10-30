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Nucor начала выпускать окрашенный прокат

30.10.20 10:47 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская металлургическая корпорация Nucor приобрела линию нанесения полимерного покрытия у компании Precoat Metals Corporation, что дало ей возможность выйти на этот сегмент национального рынка стальной продукции.

Мощность линии составляет 225 тыс. т в год. Предприятие расположено в штате Арканзас в непосредственной близости от производственного комплекса Nucor Steel Arkansas, выпускающего листовой прокат. Недавно там был введен в эксплуатацию новый стан холодной прокатки.

Как заявил директор Nucor Steel Arkansas Трой Брукс, ранее компания планировала построить новую линию по выпуску окрашенного проката. Но было принято решение о приобретении действующего предприятия с опытными специалистами и клиентской базой.

Генеральный директор Nucor Леон Топалиан, выступая на онлайновой конференции Steel Success Strategies Online (SSS 2020), проведенной Fastmarkets, сообщил, что в настоящее время корпорация реализует девять проектов с совокупным объемом инвестиций порядка 4 млрд долл. В своей стратегии она руководствуется тремя приоритетами. Первый — это расширение выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью, в частности, для автомобилестроения. Второй — производство проката для строительного сектора. Третий — увеличение производства и расширение сортамента толстолистовой стали.

МинПром



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