Сбербанку не удалось отсудить у Фирташа черкасский Азот Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Сбербанка" и оставил без изменений решение, которым было удовлетворено ходатайство ЧАО "Азот" и в рамках обеспечения иска был наложен арест на ряд объектов недвижимости. Об этом сообщает Finbalance.



Арест был наложен на земельные участки более чем 28 га в Черкассах на ул. Первомайская, 72; комплексы зданий и сооружений цехов по этому же адресу (здесь находится химзавод "Азот") площадью более 82 тыс кв м.



Согласно судебным материалам ЧАО "Азот" получило требование от "Сбербанка" по погашению кредитной задолженности. Банк сообщал предприятию, в случае неуплаты долга, он обратит взыскание на предмет ипотеки путем принятия их в собственность.



Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, что "Сбербанк" на основании ипотечных договоров может лишить заявителя права собственности на объекты недвижимого имущества.



Также суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "Сбербанка" на еще одно постановление, вынесенное в рамках другого дела, которым по требованию ЧАО "Азот" в качестве меры обеспечения был наложен арест на имущество (основные средства цехов), которые являются предметом залога по договорам залога, заключенным в 2010-2012 годах со "Сбербанком".



Суды запретили частным и государственным нотариусам, а также любым другим лицам совершать исполнительные надписи нотариуса на соответствующих договорах залога, а также запретили любым лицам совершать любые действия по обращению взыскания на соответствующие предметы залога.



ЧАО "Азот" отмечало, что получило от банка уведомление-требования о возврате полной суммы задолженности по кредитному договору, в которых банк требовал в течение 30 дней погасить задолженность в размере 64,5 млн долл. и 1,4 млрд грн.



Хозсуд Черкасской области также рассматривает дело по иску "Сбербанка" к ЧАО "Азот" о взыскании 2,63 млрд грн задолженности по договору об открытии кредитной линии в 2010 году.



Черкасский "Азот" входит в азотный бизнес холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.



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