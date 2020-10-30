Производство глинозема в мире осталось стабильным По данным International Aluminium Institute (IAI), в сентябре 2020 г. мировое производство глинозема составило 10,717 млн т, что на 6,0% уступает августовскому показателю и на 1,1% меньше, чем в сентябре 2019 г.



Всего за девять месяцев в мире было получено 98,89 млн т глинозема, что всего на 0,3% превышает показатель аналогичного периода годичной давности. Объем выпуска в третьем квартале, составивший 33,268 млн т, также практически соответствует прошлогоднему.



На долю Китая в январе-сентябре пришлось 52,3% мирового производства глинозема или 51,728 млн т. Это на 3,7% меньше, чем год назад. В сентябре китайские компании получили 5,855 млн т этого сырья, что на 0,4% меньше, чем в том же месяце 2019 г.



Основной рост в отрасли пришелся на страны Африки и Азии без Китая. Там за девять месяцев было получено 9,241 млн т глинозема, что на 20,3% больше, чем годом ранее. В сентябре там был зарегистрирован рост на 21,7%.



Нарастили выпуск и страны Южной Америки, где по итогам трех кварталов был зарегистрировано увеличение на 12,7%, до 8,738 млн т благодаря выходу на полную мощность крупнейшего в регионе завода Alunorte в Бразилии. Но в сентябре был зарегистрирован спад на 20,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.



В 2020 г. нарастили производство глинозема страны Океании — на 3,5% по итогам девяти месяцев до 15,706 млн т, а также страны Центральной и Восточной Европы — на 2,2% до 3,368 млн т.



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