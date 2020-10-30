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В Украине зафиксировано 8,3 тысячи заболевших COVID-19 за сутки

30.10.20 09:59
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В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 8 312 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, выздоровели 3 394 человека, умерли 173 пациента.

Согласно данным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, все три показателя являются максимальными с начала пандемии.

Днем ранее, 29 октября, было 7342 заболевших COVID-19 за сутки. 28 октября было 7474 заболевших и зафиксированы прежние максимальные суточные показатели по выздоровлению (3306) и смертности (165). 27 октября было зафиксировано 6677 новых случаев заболевания, 26 октября — 5 426 новых заболевших, 25 октября — 6 088 новых случаев, 24 октября 7 014 случаев инфицирования, 23 октября был прежний суточный рекорд заболеваемости (7517).

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 378 729 человек, умер от COVID-19 7 041 человек, выздоровели 155 026.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 216 662 человека, что на 4 745 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (741), в Харьковской (659), Хмельницкой (521) , Одесской (493), Донецкой (466) и Львовской (425) областях.

МинПром

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