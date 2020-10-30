Evraz в январе-сентябре снизил выплавку стали и продажи Evraz в январе-сентябре 2020 года сократил выпуск стали на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,163 миллиона тонн, следует из сообщения компании, сообщает Прайм.



Продажи стальной продукции сократились на 2,2%, до 9,668 миллиона тонн, включая 5,192 миллиона тонн готовой продукции (снижение на 9,8%) и 4,476 миллиона тонн полуфабрикатов (рост на 8,4%).



Добыча рядового угля упала на 27,4% — до 14,632 миллиона тонн, продажи угольной продукции выросли на 11,7% — до 9,539 миллиона тонн. Производство железорудного сырья (ЖРС) увеличилось на 0,7%, до 10,563 миллиона тонн, его продажи внешним потребителям выросли на 49,5% — до 1,287 миллиона тонн. Продажи ванадиевой продукции сократились на 10,4% — до 8,397 тысячи тонн.



Выпуск стали в третьем квартале снизился на 4,4% по сравнению с предыдущим кварталом — до 3,227 миллиона тонн. В основном это обусловлено плановой остановкой доменной печи N 5 "Евраз НТМК" и запуском на комбинате доменной печи N 6 после масштабного технического перевооружения.



Продажи стальной продукции упали на 9,5% — до 3,062 миллиона тонн, в том числе реализация полуфабрикатов сократилась на 24,1% — до 1,309 миллиона тонн из-за роста продаж готовой продукции в РФ. Реализация готовой продукции увеличилась на 5,7% — до 1,753 миллиона тонн "на фоне хорошей рыночной конъюнктуры в России и благодаря улучшению продуктового портфеля", отмечает компания.



Добыча рядового коксующегося угля выросла на 14,6% — до 4,775 миллиона тонн, чему способствовало завершение перемонтажа лав на шахтах "Алардинская" и "Есаульская" во втором квартале. Добыча на "Разрезе Распадский" не велась из-за плохой рыночной конъюнктуры, но в октябре возобновилась на фоне сокращения запасов и роста цен на угольную продукцию. Продажи угольной продукции внешним потребителям выросли на 23,6%, до 3,46 миллиона тонн, вследствие улучшения рыночных условий.



Производство ЖРС в третьем квартале увеличилось на 1,4% — до 3,508 миллиона тонн. Продажи железорудной продукции внешним потребителям выросли на 9% — до 486 тысяч тонн. Продажи ванадиевой продукции выросли на 13,4%, до 2,779 тысячи тонн, на фоне увеличения загрузки металлургических мощностей и небольшого подъема в автомобильной индустрии. При этом структура региональных продаж и продуктового портфеля в отчетном периоде изменились, чтобы удовлетворить более активный спрос на китайском рынке оксидов ванадия.



Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде. Входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства.



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