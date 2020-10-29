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НКРЭКУ уверяет, что значительного повышения тарифа на электроэнергию не будет

29.10.20 17:05 , РБК Украина
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прислушалась к заявлениям промышленников и признала, что повышение тарифа на передачу электроэнергии сделает товары отечественной промышленности неконкурентоспособными на мировом рынке. Об этом заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, тариф на услуги по передаче электроэнергии НЭК "Укрэнерго" в 2021 году не превысит 340 грн/МВт-ч, и может быть понижен в будущем.

"Мы нормально поработали с "Укрэнерго", и сейчас у нас общее мнение, что можно уложиться в тариф примерно в 340 грн/МВт-ч. Поэтому от имени комиссии я хочу сказать: если повышение и будет, то относительно незначительное", - сказал В.Тарасюк.

При этом он добавил, что повышение тарифа на передачу означает наложение еще большей нагрузки на отечественную промышленность, что сделает ее неконкурентоспособной на внешних рынках.

В.Тарасюк также отметил, что прогнозируемый на 2021 год тариф "Укрэнерго" возможен, в частности, при условии покрытия минимум 20% "зеленого" тарифа из государственного бюджета, как это предусматривалось законом о реструктуризации "зеленого" тарифа.

"Тариф на передачу в любом случае увеличивать выше не нужно. Его будет хватать полностью, чтобы 100% обслуживать "зеленую" генерацию. При бюджетном покрытии зеленых, например, на 30%, вообще возможно снижать тариф на передачу", - добавил он.

Напомним, НКРЭКУ планирует повышение тарифа на транспортировку электроэнергии на 30%, до 313,07 грн/МВт-ч, с 1 декабря.

Промышленники Украины, в свою очередь, обратились к регулятору с предупреждением, что рост тарифной нагрузки может привести к серьезным потерям в экономике.

Так, Федерация работодателей транспорта (ФРТУ) заявила, что повышение тарифа увеличит расходы предприятий транспорта на 0,5 млрд грн в год, и приведет к катастрофическим последствиям.

Ассоциация "Укрметаллургпром" заявила, что повышение ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, приведет к закрытию предприятий и росту количества безработных. А в профсоюзе горняков предупредили, что это может привести к закрытию шахт и перебоев в работе энергосистемы Украины.

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