EUROFER спрогнозировала рост спроса на сталь в 2021 году Европейская сталелитейная ассоциация EUROFER прогнозирует рост видимого потребления стали в ЕС в 2021 году на 13,1% по сравнению с 2020-м – до 149 млн т.



Об этом говорится в отчете Economic and Steel Market Outlook 2020-2021 на сайте ассоциации.



По итогам 2020 года видимое потребление стали в ЕС сократится на 14,6% по сравнению с прошлым годом – до 131 млн т. Для сравнения: в 2019 году показатель снизился на 5,3%.



"Пандемия коронавируса в марте привела к почти полной остановке промышленной активности. Спрос на сталь уже был подвержен влиянию в предыдущие кварталы. Это был самый большой спад (во втором квартале. – Ред.) в истории сталелитейной промышленности ЕС", – говорится в прогнозе EUROFER.



Во втором квартале 2020 года реальное потребление стали сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – 29,6 млн т. В первом квартале показатель снизился на 25,5%. Причина – пандемия коронавируса и ее последствия.



Напомним, что в августе EUROFER прогнозировала в 2020 году спад потребления стали в ЕС на 16,6%, до 128 млн т. World Steel, в свою очередь, ожидает снижения показателя за текущий год на 15,5%, до 133,1 млн т.



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