Русал согласился получить от Норникеля меньше дивидендов "Русал", второй крупнейший акционер "Норникеля", согласился с меньшими дивидендами за 9 месяцев от "Норникеля", так как компании важен рост стоимости своего пакета акций ГМК. Об этом сообщил заместитель гендиректора "Русала" Максим Полетаев, слова которого передали ТАСС в пресс-службе компании.



"Нам важны не только дивиденды ["Норникеля"], но и рост стоимости пакета [акций]. Именно поэтому в текущей ситуации (при обсуждении рекомендации дивидендов за 9 месяцев - прим. ТАСС) мы согласились с меньшими дивидендами в пользу роста стоимости", - сказал М.Полетаев.



Ранее крупнейший акционер и глава "Норникеля" Владимир Потанин предложил ограничить дивиденды компании в 2020 году минимальным уровнем из-за влияния пандемии коронавируса и финансовых последствий разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске.



М.Полетаев также сообщил ТАСС, что "Русал" разделяет осторожный подход к выплате дивидендов "Норникеля" в текущей ситуации и считает, что выплата дивидендов по минимальному уровню поддержит рыночные котировки бумаг ГМК.



"Русал" использует дивидендные выплаты "Норникеля" не только для снижения долга перед российскими банками, но и на развитие регионов присутствия компании, сообщил замгендиректора "Русала". Так, с 2008 года из 7,6 млрд долл., полученных в виде дивидендов ГМК, половина была направлена на капитальные вложения в российские регионы.



"Норникель" - это стратегическая инвестиция компании", - отметил М.Полетаев.



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