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Китайская Delong Holdings решила наращивать выплавку в Индонезии

29.10.20 16:49 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайская металлургическая компания Delong Holdings подписала письмо о намерениях увеличить производство стали на своих предприятиях в Индонезии до 20 млн т в год.

Компания, действуя через совместное предприятие Dexin Steel Indonesia, в середине текущего года вывела на проектную мощность 3 млн. т нержавеющей стали в год металлургический завод на острове Сулавеси.

Как заявляет Dexin Steel, теперь компания приступает к первой стадии проекта по расширению предприятия. Предполагается, что к концу 2021 г. его мощность достигнет 6 млн. т в год. Затем этот показатель будет постепенно доведен до 20 млн т. При этом, очевидно, компания будет выплавлять не только нержавеющую, но и углеродистую сталь.

По оценкам индонезийского правительства, китайские металлургические компании, включая производителей никеля и чернового ферроникеля, уже вложили в национальную экономику около 16 млрд долл. Прогнозируется, что к 2024 г. их совокупные инвестиции возрастут до 20,9 млрд долл. нарастающим итогом, а к 2033 г. - до 35 млрд долл.

МинПром

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