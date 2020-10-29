Китайская Delong Holdings решила наращивать выплавку в Индонезии Китайская металлургическая компания Delong Holdings подписала письмо о намерениях увеличить производство стали на своих предприятиях в Индонезии до 20 млн т в год.



Компания, действуя через совместное предприятие Dexin Steel Indonesia, в середине текущего года вывела на проектную мощность 3 млн. т нержавеющей стали в год металлургический завод на острове Сулавеси.



Как заявляет Dexin Steel, теперь компания приступает к первой стадии проекта по расширению предприятия. Предполагается, что к концу 2021 г. его мощность достигнет 6 млн. т в год. Затем этот показатель будет постепенно доведен до 20 млн т. При этом, очевидно, компания будет выплавлять не только нержавеющую, но и углеродистую сталь.



По оценкам индонезийского правительства, китайские металлургические компании, включая производителей никеля и чернового ферроникеля, уже вложили в национальную экономику около 16 млрд долл. Прогнозируется, что к 2024 г. их совокупные инвестиции возрастут до 20,9 млрд долл. нарастающим итогом, а к 2033 г. - до 35 млрд долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



