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В Китае 14 компаний объединят в 5 сталелитейных групп

29.10.20 16:27 , МеталлТорг
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Как сообщает SMM, в последние годы Уань, провинция Хэбэй, приложил все усилия для продвижения структурных реформ со стороны предложения в сталелитейной промышленности путем сокращения производственных мощностей, приобретения, реорганизации и т.д. и переезд. Город планирует начать модернизацию доменных печей объемом менее 1000 м³ и конвертеров мощностью менее 100 мт к концу 2020 года и завершить модернизацию к концу 2022 года.

В настоящее время в Уань работает 14 сталелитейных компаний (Puyang, Wenfeng, Jinding, Yuhua, Mingfang, Xinjin, Wen'an, Yuanbaoshan, Longfengshan,Xinshan, Xinghua, Xinhui, Yongcheng, Xinxing Ductile Iron Pipes) с 44 доменными печами в целом.

В 2020 году эти 14 сталелитейных заводов будут объединены в 5 сталелитейных групп, а именно Puyang Iron and Steel, Xinxing Ductile Iron Pipes, New Jinan Iron and Steel, Taihang Iron and Steel и Mingbin Iron and Steel. Longfengshan Casting сохранит существующие мощности по производству передельного чугуна высокой чистоты в размере 1,68 млн т / год, а Xinhui Metallurgical Industry откажется от доменных печей и построит электрические печи.

Переезд из городских районов в индустриальный парк будет отложен с конца 2020 до 2021 года из-за COVID-19. Строительство индустриального парка уже начато. К концу 2022 года Уань будет иметь мощности в 27 млн тонн чугуна и 25 млн тонн стали.

МинПром

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