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Индии нужно все больше лома

29.10.20 16:09 , ГМК Центр
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Спрос на лом в Индии к 2030 году может достигнуть 70 млн т в год. Такой прогноз озвучил руководитель направления по переработке стали Tata Steel Йогеш Беди, сообщил Yieh Corp.

По его словам, ежегодно спрос на лом будет увеличиваться на 7%. К 2025 году показатель достигнет 40 млн т по сравнению с текущими 30 млн т.

Индийское правительства намерено одобрить новую политику по автомобильному лому. По мнению Tata Steel, такой подход будет способствовать утилизации старых транспортных средств и снизит загрязнение окружающей среды.

Государственная политика будет стимулировать спрос на новые автомобили, а переработка на лом старых машин позволит создать рабочие места. Как результат, сталелитейная промышленность получит высококачественный лом, который будут использовать для производства высококачественной стали.

Индия – один из трех крупнейших производителей стали в мире. По данным World Steel, в 2019 году страна увеличила выплавку на 1,8% по сравнению с предыдущим годом – до 111,2 млн т.

К 2030 году правительство Индии планирует выйти на годовое производство стали в 300 млн т.

МинПром

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