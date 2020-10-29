Промышленность понесет огромные убытки от списания вагонов Ограничение на эксплуатацию грузовых вагонов, которое предлагает ввести Министерство инфраструктуры, приведет к списанию около 68 тысяч вагонов, это создаст дефицит на рынке, в результате которого промышленность будет нести многочисленные убытки, а экономика Украины недополучит близко $ 2 млрд в год валютной выручки. Об этом говорится в открытом письме промышленников к премьер-министру Украины.



Письмо подписали представители ключевых отраслей экономики: объединение предприятий "Укрметаллургпром", Украинская ассоциация производителей ферросплавов, Ассоциация "Укрцемент", Украинская зерновая ассоциация, Союз химиков Украины, Федерация работодателей транспорта Украины и Ассоциации "Укрведтранс".



"Дефицит только полувагонов составит около 10,4 тыс. единиц при существующем кризисном уровне перевозок. А при ожидаемом восстановлении докризисных объемов нагрузок – вырастет до более чем 20 тыс. единиц уже в 2022 году. Специализированный подвижной состав (окатышевозы, коксовозы) уже в дефиците, а при ограничении сроков эксплуатации будут списаны практически весь парк ", – предупреждают промышленники.



Последствия такого списания будут чрезвычайно тяжелыми для экономики, заявил подписанты.



"Искусственный дефицит грузовых вагонов непременно приведет к катастрофическому срыву отгрузки сырья и готовой продукции. Потеря грузопотока железной дороги составит около 20%, или 60 млн тонн в год... Сокращение поставок приведет к снижению промышленного производства на около 8–10%, а потенциальные потери валютной выручки составят $ 2 млрд в год", – отмечается в письме.



Также среди последствий искусственно созданного дефицита авторы назвали остановку проекта "Большое строительство", для которого железная дорога является безальтернативным видом транспорта, и значительные потери самой "Укрзализныци".



"Она до конца 2028 года потеряет более 62% полувагонов и 100% зерновозов, а также около 12 млрд грн или 15–20% годового дохода вследствие падения перевозок", – посчитали отраслевые эксперты.



Учитывая, что такие многочисленные потери для экономики Украины неприемлемы, промышленники требуют от Кабинета Министров ограничения на продление срока службы установить только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн (3/4 парка грузовых вагонов) на уровне 1,5 нормативного срока их службы. А также – не вводить ограничения для специализированных вагонов (полувагоны для перевозки окатышей, агломерата и кокса), и ни в коем случае не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, ведь владельцы вагонов уже инвестировали значительные средства в их ремонт.



МинПром



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