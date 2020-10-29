Черкасский Азот увеличил производство удобрений За 9 месяцев 2020 года Черкасский "Азот", который входит в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, произвел 1 млн 291 тыс. тонн азотных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В частности, товарной аммиачной селитры было произведено 347,1 тыс. тонн, карбамида товарного – 439,9 тыс. тонн, карбамидно-аммиачной смеси (КАС) – 493 тыс. тонн, аммиачной воды – 11 тыс. тонн.



"Мы продолжаем расти – показатели девяти месяцев 2020 года превысили аналогичный период 2019 года на 10,4%. В частности, на 8,1% больше выработано аммиачной селитры, на 26,1% нарастили выработку КАС. Общее производство карбамида увеличилось на 4,4%, но не весь карбамид продавался. Часть использовалась для производства КАС, на который увеличивается спрос. Таким образом, предприятие реагирует на конъюнктуру рынка", – отметил Виталий Скляров, председатель правления ЧАО "Азот".



Отвечая на потребительский спрос, предприятию удалось увеличить ассортимент продукции минеральных удобрений. Завод уже выпускает четыре вида карбамидно-аммиачной смеси: КАС - 32, КАС - 30, КАС - 28, КАС - S (в 2019 году выпускал только один вид – КАС- 32).



На сегодня Черкасский "Азот" работает на стопроцентной нагрузке производственных мощностей. По словам Виталия Склярова, в таком темпе предприятие намерено работать и в дальнейшем, обеспечивая осеннюю посевную.



"Нашей работе в дальнейшем может помешать только резкое повышение импорта и рост цен на газ. К сожалению, под давлением лоббистов МКМТ не смогла ввести справедливые квоты на импортные азотные удобрения", – отметил Виталий Скляров.



Напомним, что за 9 месяцев 2019 года Черкасский "Азот" произвел 1 млн 169 тыс. тонн удобрений. В частности, товарной аммиачной селитры выработано 321,1 тыс. тонн; карбамида товарного – 450,4 тыс. тонн; аммиачной воды – 7,3 тыс. тонн; КАС – 390,9 тыс. тонн.



МинПром



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