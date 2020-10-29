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Цены на нефть обвалились до минимума с июня

29.10.20 15:52 , Интерфакс
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 Цены на нефть эталонных марок в четверг перешли к резкому снижению и находятся вблизи минимальных уровней за более чем четыре месяца, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:56 по московскому времени в четверг составила 37,86 долл. за баррель, что на 1,26 долл. (3,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени равнялась 36,05 долл. за баррель, что на 1,34 долл. (3,58%) ниже уровня предыдущей сессии.

Давление на рынок, в частности, оказывают новые карантинные меры, введенные в ряде европейских стран. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил в среду, 28 октября, с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы, 30 октября. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

В Германии до конца ноября из-за роста числа заболевших коронавирусом закрывается целый ряд общественных заведений, заявила канцлер Ангела Меркель.

"Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка нельзя назвать благоприятным, поскольку карантинные меры, вводимые в Европе, будут сдерживать спрос", - говорится в обзоре AxiCorp.

Базовые для нефтяного рынка проблемы избытка предложения и нехватки резервуарных мощностей никуда не ушли, предупреждают эксперты.

"Если текущая траектория спроса сохранится, не стоит удивляться резкому снижению цен на нефть в ближайшие недели", - цитирует обзор AxiCorp Dow Jones.

Помимо этого, данные Министерства энергетики США, обнародованные 28 октября, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей - максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, сократились за неделю на 400 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 11,1 млн б/с.

Запасы бензина в Соединенных Штатах на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.

МинПром



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