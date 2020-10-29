УЗ в текущем году отремонтирует всего 100 километров путей "Укрзализныця" в 2020 году не выполнит план по модернизации путей из-за срыва поставок материалов. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. члена правления компании Роман Черницкий, передает Интерфакс-Украина.



"Если говорить о модернизации путей, то, к сожалению, план выполнения работ, который был запланирован на уровне 500 км, будет сорван, он будет выполнен где-то на уровне не более 100 км – в связи со срывом поставок материалов", – признал и.о. члена правления "Укрзализныци".



"На следующий год объем модернизации пути запланирован в размере 250 км плюс 300 км капитальных ремонтов. Этого целиком достаточно, чтобы мы удерживали уровень скоростей и техническое состояние инфраструктуры, которая на сегодняшний день есть", – добавил он.



Он отметил, что в 2021 году "Укрзализныця" не видит возможности существенного ускорения поездов, однако сможет в полной мере удовлетворить пожелания рынка по скорости перевозок.



МинПром



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