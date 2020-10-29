Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

За 9 месяцев Укрэнерго получила убыток 28,6 млрд грн

29.10.20 15:25 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

По итогам первых 9 месяцев 2020 года убыток НЭК "Укрэнерго" составил 28,6 млрд грн, увеличившись в третьем квартале на 10 млрд грн. 

Как сообщает пресс-служба компании, около 86% общей суммы убытка в размере 24,7 млрд грн обусловлены необходимостью компенсации расходов на выполнение специальных обязанностей (ПСО), в частности, для населения и на покрытие "зеленого тарифа" перед ГП "Гарантированный покупатель".

"Основная причина накопления убытка компании – в тариф на услуги по передаче электрической энергии, за счет которого финансируется ПСО, заложена лишь четверть необходимой для этого суммы – 8,6 млрд грн из необходимых на выполнение специальных обязательств 33,3 млрд грн", – сказано в сообщении.

Еще 11,5% (3,3 млрд грн) убытка "Укрэнерго" в январе-сентябре 2020 года приходится на разницу в стоимости услуг по балансировке и стоимости небалансов, которые компания закупает/продает на балансирующем рынке.

"Впрочем, данный показатель потерь от услуг по балансировке и стоимости небалансов является временным и будет урегулирован через соответствующий механизм после принятия изменений в Правила рынка", – отмечается в сообщении.

При этом по итогам января-сентября 2020 года чистый доход "Укрэнерго" по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился в 2,6 раза – до 40,9 млрд грн, а прибыль по результатам основной деятельности (без влияния ПСО, эффекта переоценки активов и разницы в стоимости услуг по балансировке) составила бы 1,7 млрд грн.

"Для улучшения финансового результата "Укрэнерго" в будущих периодах необходимо четко определить дополнительные источники финансирования специальных обязанностей. При этом для обеспечения безубыточной деятельности "Укрэнерго" обязательства компании по выполнению специальных обязанностей должны четко соответствовать объемам расходов, заложенных в структуре тарифа", – подчеркивают в компании.

Как сообщалось, по данным отчетности, ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2020 года получило чистый убыток в сумме 18,03 млрд грн против 1,77 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:52
Цены на нефть обвалились до минимума с июня
15:41
Промышленность понесет огромные убытки от списания вагонов
15:38
Черкасский Азот увеличил производство удобрений
15:13
УЗ в текущем году отремонтирует всего 100 километров путей
15:02
Цены на топливо в Украине растут ежедневно
14:59
АМКУ оштрафовал Интерпайп на 69,3 млн грн
14:45
АМКР поставил поставил 1,3 тыс. тонн арматурного проката для моста в Запорожье
14:24
Польша все охотнее легализует украинских заробитчан
14:06
Суд затормозил рассмотрение апелляции ПриватБанка по выплате 10 млрд грн Суркисам
13:50
К концу своей каденции Зеленский хочет построить ракету-носитель для космоса
13:32
Укрзализныця ждет миллиардных убытков и рассчитывает на помощь из-за рубежа
13:12
Эксперты предрекают падение спроса на все виды сырья, кроме ЖРС
13:06
Украинские банки в сентябре увеличили чистую прибыль на 22,3%
12:59
57% украинцев против повторного жесткого карантина
12:45
Жмак заявил, что УЗ справилась с дефицитом тяги
12:39
За 9 месяцев АМКР уплатил в бюджеты всех уровней почти 5 млрд грн
12:21
Госстат фиксирует рост задолженности по зарплатам
12:05
Украинские банки потеряли 22% прибыли
11:49
Филиппинская Nickel Asia остановила рудник из-за коронавируса
11:32
Прокуроры саботируют дело об аресте акций Мотор Сичи – адвокат
28.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!