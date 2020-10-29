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АМКУ оштрафовал Интерпайп на 69,3 млн грн

29.10.20 14:59
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Сегодня, 29 октября 2020 года, украинская промышленная компания "Интерпайп" получила от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) штраф на сумму 69,3 млн. грн. за нарушение антимонопольного законодательства.

Согласно решению АМКУ, штраф был наложен в связи со злоупотреблением монопольным положением на рынке поставки колес.

"Интерпайп" официально заявляет, что категорически не согласен с такими выводами АМКУ и намерен оспаривать данное решение в судебном порядке.

"Как национальный производитель, мы считаем решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях.
Рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин", - говорится в заявлении.

"Подавая подобные жалобы в АМКУ, недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции российских производителей. Напомним, что в отличие от украинского рынка Российская Федерация защитила свой рынок от украинских колес 39%-ной заградительной пошлиной", - подчеркивает компания.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. т готовой продукции, в том числе – 203 тыс. т ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

МинПром

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