АМКР поставил поставил 1,3 тыс. тонн арматурного проката для моста в Запорожье С июня 2020 года "АрселорМиттал Кривой Рог" поставил 1,3 тыс. тонн арматурного проката, что составляет около 50% от общей потребности для возведения моста через реку Днепр в Запорожье, сообщает пресс-служба компании.



В пресс-службе напомнили, что возобновление строительства указанного долгостроя началось в апреле 2020 года, и предприятие стало ключевым поставщиком арматуры класса A-III A400 диаметром от 12 о 32 мм (марка стали 25G2S).



По предварительным оценкам общая потребность на весь объект составит 3-4 тысячи тонн стального проката по ГОСТ 5781, который в стране производит только "АрселорМиттал Кривой Рог". По проекту Запорожский мост — это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 километров, состоящая из шести транспортных развязок. В их составе – 27 искусственных сооружений, в том числе два моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует завершить строительство в 2022 году, а к концу текущего года запустить движение транспорта на первой очереди Запорожского моста (село Бабурка – остров Хортица). Весь проект стоит 12 млрд грн.



"За 15 лет работы компании АрселорМиттал в Украине мы отгрузили около 14,5 млн тонн металлопродукции для покупателей на внутреннем рынке. И сейчас предприятие с гордостью принимает участие в таком масштабном строительстве, за которым наблюдает вся страна", - сказал директор департамента продаж (Украина и страны СНГ) "АрселорМиттал Кривой Рог" Евгений Чумаченко.



В 2018-2019 гг. предприятие суммарно поставило 13 тыс. тонн арматурного проката для строительства и реконструкции различных мостов в Украине – в Киеве, Полтавской, Днепропетровской и других областях. В этом году "АрселорМиттал Кривой Рог" также является участником строительства моста и в с. Крушельница Сколевского района Львовской области. Предприятие уже поставило 30 тонн металлопродукции для возведения моста на участке автомобильной дороги Сходница – Верхне Синевидное. На дорогах общего пользования местного значения этот мост станет самым длинным в западной Украине. Стоимость проекта составляет свыше 60 млн грн.



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