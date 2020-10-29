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Суд затормозил рассмотрение апелляции ПриватБанка по выплате 10 млрд грн Суркисам

29.10.20 14:06 , Бизнес Цензор
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Киевский апелляционный суд в четверг по собственной инициативе приостановил до завершения пересмотра Верховным судом дела по сути рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на определение судьи Печерского райсуда Сергея Вовка о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в 350 млн долл.

"Суд по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы до завершения пересмотра дела Верховным судом", – сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе ПриватБанка в четверг.

В пресс-службе также отметили, что суд отклонил ходатайство ПриватБанка о приостановлении действия определения Печерского райсуда Киева о выплате банком компаниям Суркисов 350 млн долл.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи С.Вовка 2 сентября разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с ПриватБанка 350 млн долл. (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с ПриватБанка части вышеуказанной суммы в размере 164,5 млн долл.

Ранее государственный ПриватБанк заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судебных дел в пользу судьи Печерского суда Киеве С.Вовка.

МинПром

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