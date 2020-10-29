Суд затормозил рассмотрение апелляции ПриватБанка по выплате 10 млрд грн Суркисам Киевский апелляционный суд в четверг по собственной инициативе приостановил до завершения пересмотра Верховным судом дела по сути рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на определение судьи Печерского райсуда Сергея Вовка о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в 350 млн долл.



"Суд по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы до завершения пересмотра дела Верховным судом", – сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе ПриватБанка в четверг.



В пресс-службе также отметили, что суд отклонил ходатайство ПриватБанка о приостановлении действия определения Печерского райсуда Киева о выплате банком компаниям Суркисов 350 млн долл.



Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи С.Вовка 2 сентября разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с ПриватБанка 350 млн долл. (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.



Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с ПриватБанка части вышеуказанной суммы в размере 164,5 млн долл.



Ранее государственный ПриватБанк заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судебных дел в пользу судьи Печерского суда Киеве С.Вовка.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



