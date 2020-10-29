К концу своей каденции Зеленский хочет построить ракету-носитель для космоса Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине ракетного носителя для освоения космоса. Он хочет, чтобы ракета была готова до конца его каденции в марте 2024 года.



Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.



По его словам, для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств. У украинского государства сейчас средств на это нет.



"Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов – это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов", - сказал О.Уруский.



Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Украина и Китай подписали пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли. Программа состоит из 69 совместных проектов на более чем 70 млн долл.



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