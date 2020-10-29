Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинские банки в сентябре увеличили чистую прибыль на 22,3%

29.10.20 13:06
печать
размер текста:

Платежеспособные банки Украины в сентябре 2020 года получили 4,963 млрд грн чистой прибыли, что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года (4,057 млрд грн), свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению на сайте регулятора в четверг, за девять месяцев 2020 года чистая прибыль банков сократилась на 22,2% – до 37,604 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (г/г), а отдельно за третий квартал – на 20% г/г.

Отмечается, что в третьем квартале 2020 года по сравнению со вторым чистый финрезультат банков вырос в 1,8 раза.

По данным регулятора, основной причиной низкой прибыльности банков в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки – отчисления в резервы за девять месяцев 2020 года составили 20,854 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Центробанк добавил, что общее снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков, указав, что темпы роста соответствующих показателей в этом году были наиболее низкими в разрезе последних четырех лет.

Уточняется, что чистый комиссионный доход после падения по результатам первого полугодия на 1,5% г/г, по итогам девяти месяцев вырос на 0,01% г/г – до 32,325 млрд грн. В свою очередь чистый процентный доход после роста в первом полугодии на 3,9% г/г увеличился по результатам девяти месяцев на 4,2% г/г – до 62,067 млрд грн.

Нацбанк отметил, что объемы чистых процентных и комиссионных доходов являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков.

Согласно данным регулятора, по состоянию на 1 октября 2020 года 62 банка из 74 были прибыльными и получили 40,8 млрд грн, что перекрыло убытки 12 банков на 3,2 млрд грн.

Уточняется, что прибыль банковской системы по итогам девяти месяцев сформировалась в основном за счет финрезультата государственного ПриватБанка (в размере 21 млрд грн или 56,6% от всей прибыли) и группы банков в иностранным капиталом кроме российского (в размере 9,2 млрд грн или 24,5%).

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:24
Польша все охотнее легализует украинских заробитчан
14:06
Суд затормозил рассмотрение апелляции ПриватБанка по выплате 10 млрд грн Суркисам
13:50
К концу своей каденции Зеленский хочет построить ракету-носитель для космоса
13:32
Укрзализныця ждет миллиардных убытков и рассчитывает на помощь из-за рубежа
13:12
Эксперты предрекают падение спроса на все виды сырья, кроме ЖРС
12:59
57% украинцев против повторного жесткого карантина
12:45
Жмак заявил, что УЗ справилась с дефицитом тяги
12:39
За 9 месяцев АМКР уплатил в бюджеты всех уровней почти 5 млрд грн
12:21
Госстат фиксирует рост задолженности по зарплатам
12:05
Украинские банки потеряли 22% прибыли
11:49
Филиппинская Nickel Asia остановила рудник из-за коронавируса
11:32
Прокуроры саботируют дело об аресте акций Мотор Сичи – адвокат
11:25
В январе-сентябре США сократили импорт стали на 22%
11:07
НАПК обвинил КСУ в блокировании результатов выборов
10:52
Китай не будет строить алюминиевые заводы на западе страны
10:36
В США Cleveland-Cliffs построила завод по выпуску горячебрикетированного железа
10:21
Средняя зарплата в Украине достигла 12 тыс грн
10:10
В мире быстро растет спрос на металлизированные окатыши
09:42
За 9 месяце Китай увеличил импорт алюминия
09:29
Филиппины сокращают отгрузку никелевой руды
28.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!