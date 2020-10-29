Эксперты предрекают падение спроса на все виды сырья, кроме ЖРС По оценкам аналитиков Goldman Sachs, коэффициент возврата инвестиций в секторе промышленных металлов составит в следующем году 5,5%. В банке прогнозируют недостаток предложения по большинству сырьевых товаров, хотя железная руда будет исключением. Эксперты ждут в 2021 г. структурного "бычьего" рынка по всем сырьевым товарам.



Одной из причин такого явления аналитики называют недостаточный объем структурных инвестиций в сырьевую отрасль. Также негативную роль играют ожидания инфляции в связи с удешевлением доллара США. Кроме того, считают эксперты, в развитых странах ведется "экспансионистская" фискальная и кредитно-финансовая политика, вследствие чего снижаются процентные ставки и растет спрос на операции инвестиционного хеджирования.



В Goldman Sachs также подчеркнули, что, поскольку коронавирусная эпидемия может зимой обостриться и привести к сокращению спроса на сырье, это может быстро восстановить баланс в секторе, если тот внезапно не сколлапсирует.



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