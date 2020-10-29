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Эксперты предрекают падение спроса на все виды сырья, кроме ЖРС
29.10.20 13:12 , МеталлТорг
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По оценкам аналитиков Goldman Sachs, коэффициент возврата инвестиций в секторе промышленных металлов составит в следующем году 5,5%. В банке прогнозируют недостаток предложения по большинству сырьевых товаров, хотя железная руда будет исключением. Эксперты ждут в 2021 г. структурного "бычьего" рынка по всем сырьевым товарам.
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