57% украинцев против повторного жесткого карантина В октябре 2020 года большинство украинцев (57%) против введения на всей территории Украины жесткого карантина по образцу марта-апреля. Считает такой шаг оправданным вдвое меньшее количество жителей страны (28%), а еще 15% - не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.



Поддержка возвращения к жесткому карантину на всей территории Украины сравнительно выше среди представителей старшей возрастной категории, жителей областных центров, а также Запада и Востока Украины.



Опрос проводился компанией Research & Branding Group в период с 8 по 18 октября 2020 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.



Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", половина украинцев против жесткого карантина при второй волне эпидемии.



Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев считают, что эпидемия коронавируса не представляет угрозы для них лично.



МинПром



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