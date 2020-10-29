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Жмак заявил, что УЗ справилась с дефицитом тяги

29.10.20 12:45 , Интерфакс-Украина
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Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак не видит необходимости дальнейшей закупки тепловозов американского концерна General Electric.

"Что касается сотрудничества с General Electric – я на сегодня не вижу необходимости дальнейшей закупки тепловозов General Electric. Наша цель – это переход на электровозы, так как это намного экономичней", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.

Он заявил, что "Укрзализныця" ликвидировала дефицит локомотивов "У нас есть первые небольшие достижения. За практически месяц с начала работы нам удалось достичь ликвидации дефицита локомотивов", - сказал он.

По его словам, на сегодня впервые за длительное время УЗ удовлетворяет все нужды в перевозках.

"Нет ни единой заявки на перевозку, которую "Укрзализныця" не удовлетворила. Рынок увидел, что мы можем везти. Мы можем вести все и делать это быстро", - добавил он.

МинПром

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