Украинские банки потеряли 22% прибыли

В январе-сентябре банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В 3 квартале чистая прибыль банков составила 13,8 млрд грн, что в 1,8 раза больше результата II квартала и на 20% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года.
Уменьшение прибыли связано с формированием резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд гривен. Также негативно сказывались на процентных и комиссионных доходах банков общее снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам.
По состоянию на 1 октября из 74 платежеспособных банков 62 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 40,8 млрд грн, что перекрыло убытки 12 банков на общую сумму 3,2 млрд грн.
Прибыль за 9 месяцев была сформирован в основном ПриватБанком (21,3 млрд грн или 56,6% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме русского (9,2 млрд грн).
Ранее мы сообщали, что в кассы украинских банков за 9 месяцев 2020 года поступило 1,5 трлн грн.