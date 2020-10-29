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В январе-сентябре США сократили импорт стали на 22%

29.10.20 11:25 , МеталлСервис
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За сентябрь 2020 года в США было ввезено 1,255 млн. тонн продукции иностранных металлургических предприятий. Сокращение поставок по сравнению с августом – 2,8%.

На долю готового проката в данном объёме пришлось 1,166 млн. тонн, снижение показателей к предыдущему месяцу – 1,1%, сообщает пресс-служба American Iron and Steel Institute (AISI).

В течение января-сентября на территорию США было ввезено 17,646 млн. тонн зарубежной стальной продукции – на 21,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. На долю готового проката в общем объёме импорта пришлось 12,367 млн. тонн — на 26,7% меньше, чем за 9 месяцев 2019 года.

В пятёрку ключевых для США стран-экспортёров металлопроката в сентябре вошли Южная Корея, Тайвань, Япония, Германия и Нидерланды, за 9 месяцев – Корея, Япония, Германия, Тайвань и Турция.

МинПром

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