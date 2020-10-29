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Китай не будет строить алюминиевые заводы на западе страны

29.10.20 10:52 , Металлоснабжение и сбыт
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Китайское Министерство окружающей среды заявило, что не поддерживает строительство новых мощностей по производству алюминия в западных провинциях, к которым, в частности, относятся Синцзян, Внутренняя Монголия и Юньнань.

Как отмечает Министерство, алюминиевые заводы являются очень энергоемкими предприятиями, а также создают большую нагрузку на окружающую среду. При этом существующие в стране мощности по производству алюминия и так избыточны.

Между тем ряд китайских компаний в последние годы, наоборот, переносят свои алюминиевые мощности из восточных провинций в западные, так как там ниже тарифы на электроэнергию и другие затраты, есть возможность получать энергию от гидроэлектростанций, а также менее жесткое экологическое законодательство.

Министерство обратилось в Национальную комиссию по развитию и реформам (NDRC) исключить алюминиевые заводы из перечня поддерживаемых отраслей в западных провинциях, а также отменить решение о стимулировании переноса мощностей по производству алюминия в провинцию Внутренняя Монголия.

МинПром



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