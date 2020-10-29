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В США Cleveland-Cliffs построила завод по выпуску горячебрикетированного железа

29.10.20 10:36 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская горно-металлургическая группа Cleveland-Cliffs завершила строительство завода по выпуску горячебрикетированного железа (HBI) в г. Толедо, штат Огайо.
Как сообщает компания, ввод оборудования в эксплуатацию займет несколько недель. Поставки сторонним потребителям планируется начать во втором квартале 2021 г.

По словам генерального директора Cleveland-Cliffs Лоренцо Гонсалвеша, большая часть продукции нового завода будет поставляться на предприятия, которые ранее принадлежали ArcelorMittal USA. Сделку по их приобретению Cleveland-Cliffs планирует закрыть до конца текущего года. Тем не менее компания будет также продавать HBI некоторым электросталеплавильным заводам в штатах Среднего Запада.

Мощность нового завода Toledo составит 1,9 млн т в год. В настоящее время в США действует только один производитель HBI — завод австрийской компании Voestalpine на 2 млн т в год.

МинПром

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