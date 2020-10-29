В мире быстро растет спрос на металлизированные окатыши Масштабы использования восстановленного железа в мировом металлургическом производстве растут быстрыми темпами, отмечает Джозеф Поверомо из Raw Materials & Ironmaking Global Consulting. Однако это означает и соответствующее расширение спроса на окатыши для DRI-модулей.



По оценкам Дж.Поверомо, глобальный импорт таких окатышей возрастет от 49,4 млн т в 2018 г. до 64,7 млн т в 2025 г. (только морские перевозки) за счет ввода в строй новых мощностей по производству восстановленного железа в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки.



В 2019 г. ведущими экспортерами металлизированных окатышей для DRI-модулей выступали Бразилия, Бахрейн и Швеция, поставившие за рубеж соответственно 19,4 млн, 9,8 млн и 6,2 млн т. А крупнейшими импортерами были Саудовская Аравия (8,7 млн т), Египет (5,7 млн т), ОАЭ (5,5 млн т) и США (4,8 млн т).



Важнейшим фактором на этом рынке должно стать возвращение в строй завода Samarco в Бразилии, закрытого с 2015 г. За счет этого на рынок вернутся 8 млн т окатышей в год. Кроме того, бразильская Vale планирует до 2025 г. нарастить свои мощности по производству окатышей на 6 млн т в год. Еще соответственно 3,8 млн и 3,9 млн т должны добавить компании Bahrain Steel и Tosyali Algeria.



Наконец, прогнозируется расширение экспорта окатышей с украинского Центрального ГОКа группы "Метинвест" и с предприятий российского "Металлоинвеста". В более отдаленной перспективе может быть реализован проект Mary River компании Baffinland Iron Mines в Канаде.



Таким образом, дефицит рынку металлизированных окатышей вроде бы не грозит. Но Дж.Поверомо предупреждает, что в последние годы в этом секторе неоднократно происходили инциденты, приводящие к перебоям с поставками.



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